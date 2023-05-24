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NewDayNews.ru

Четверг, 25 мая 2023, 01:51 мск

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СМИ: Военная разведка Украины «не знает», где их террористы взяли американскую технику для нападения на Белгородскую область

Фото: ГУР МО Украины

Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, где украинские боевики могли взять американскую технику, при помощи которой напали на Белгородскую область, – сообщает в среду, 24 мая, американское издание Politico.

В комментарии изданию Черняк сказал: «Военная помощь, предоставляемая США и другими западными союзниками, строго ограничена для использования украинской армией. Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками. Я не знаю, откуда у военизированных формирований машины американского производства».

Хотя представитель ГУР настаивал на том, что террористические группы действовали сами по себе, он все же подтвердил, что его ведомство поддерживает с ними контакт.

«Для нас это граждане России, которые против Путина и хотят расшатать его режим. Поэтому мы работаем со всеми, с кем можем, для достижения нашей главной цели», – сказал Черняк в интервью Politico.

Издание в этой же публикации также сообщает, что представитель Белого дома, предостерегая Украину и проукраинские силы от использования американской техники для атак на территории России в среду, 24 мая, заявил, что Вашингтон расследует сообщения об использовании военной техники США в рейдах на Россию.

«Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в среду, что Белый дом «рассматривает сообщения о возможном участии американского оборудования и транспортных средств», намекая на разочарование в Вашингтоне, – говорится в публикации.

Politico также цитирует Кирби: «Мы сказали чертовски ясно: мы не поддерживаем использование техники американского производства для атак на территории России… Мы четко заявили об этом украинцам».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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