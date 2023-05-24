СМИ: Военная разведка Украины «не знает», где их террористы взяли американскую технику для нападения на Белгородскую область

Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, где украинские боевики могли взять американскую технику, при помощи которой напали на Белгородскую область, – сообщает в среду, 24 мая, американское издание Politico.

В комментарии изданию Черняк сказал: «Военная помощь, предоставляемая США и другими западными союзниками, строго ограничена для использования украинской армией. Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками. Я не знаю, откуда у военизированных формирований машины американского производства».

Хотя представитель ГУР настаивал на том, что террористические группы действовали сами по себе, он все же подтвердил, что его ведомство поддерживает с ними контакт.

«Для нас это граждане России, которые против Путина и хотят расшатать его режим. Поэтому мы работаем со всеми, с кем можем, для достижения нашей главной цели», – сказал Черняк в интервью Politico.

Издание в этой же публикации также сообщает, что представитель Белого дома, предостерегая Украину и проукраинские силы от использования американской техники для атак на территории России в среду, 24 мая, заявил, что Вашингтон расследует сообщения об использовании военной техники США в рейдах на Россию.

«Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в среду, что Белый дом «рассматривает сообщения о возможном участии американского оборудования и транспортных средств», намекая на разочарование в Вашингтоне, – говорится в публикации.

Politico также цитирует Кирби: «Мы сказали чертовски ясно: мы не поддерживаем использование техники американского производства для атак на территории России… Мы четко заявили об этом украинцам».

Киев, Иван Бабурин

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