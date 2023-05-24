Выпускников из приграничных с Украиной территорий для сдачи ЕГЭ могут перевезти в другие регионы

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в среду, 24 мая, заявил, что выпускников школ из приграничных с Украиной территорий для сдачи ЕГЭ, который стартует в России 26 мая, при необходимости могут перевозить в пункты в безопасных регионах, – сообщает ТАСС.

«Выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию. Если же дети изъявят желание сдавать ЕГЭ, то их при необходимости, будут перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях. В этих регионах сформированы рабочие группы, в которые входят в том числе представители силовых ведомств. Конечно, те дети, которые будут сдавать ЕГЭ, для них пункты будут организовываться только на тех территориях, на которых разрешат наши коллеги из профильных ведомств. Это касается и вообще, в целом, организации проведения экзамена».

«Никто не будет организовывать пункты проведения экзамена в тех муниципалитетах, которые находятся на самой границе, они находятся в зоне риска», – подчеркнул зам.руководителя Рособрнадзора.

Москва, Иван Бабурин

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