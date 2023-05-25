Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в четверг, 25 мая, заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу возможно придется запрашивать вотум доверия Бундестага из-за внутрикоалиционных разногласий по вопросу бюджета на 2024 год, – сообщает телеканал N-tv.

В интервью телеканалу Мерц сказал: «На данный момент три партии из правящей коалиции не смогли достигнуть единства по принятию бюджета на следующий год. При этом министр финансов Кристиан Линднер заявил, что проект не будет представлен, как планировалось, к 21 июня. После этого ХДС и «Зеленые» потребовали представить бюджет до 7 июля, когда парламент уйдет на летний перерыв. Канцлеру необходимо навести порядок в собственном правительстве и обеспечить принятие бюджета».

«Если этот спор не прекратится, то он (Шольц, – прим.ред.) не сможет не запросить вотума доверия. И если коалиционные фракции будут продолжать себя вести так, как сейчас, то этому правительству придет конец», – завил лидер ХДС.

Берлин, Иван Бабурин

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