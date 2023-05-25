В МИД России заявили, что ООН остается безальтернативной площадкой для межгосударственного сотрудничества

По итогам заседания Коллегии МИД России на тему: «Об участии Российской Федерации в международных организациях» под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в четверг, 25 мая, было отмечено, что ООН безальтернативной площадкой для широкого межгосударственного сотрудничества, – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении российского МИДа говорится: «Несмотря на острый кризис системы международных отношений, ООН остается центром многосторонней дипломатии, являясь безальтернативной площадкой для широкого межгосударственного сотрудничества на основе принципов Устава Организации и других норм международного права».

«Приоритетной задачей становится обеспечение бесперебойного и эффективного участия нашей страны в деятельности ООН, которая все чаще используется «коллективным Западом» в качестве площадки для политического давления на неугодные страны», – отметили на Смоленской площади.

В числе приоритетов российской внешней политики по линии ООН в МИД России обозначили «развитие взаимовыгодного сотрудничества с широким кругом государств, в том числе в Генеральной Ассамблее и других органах системы ООН».

«Россия продолжит проводить ответственную линию в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, на который возложена ключевая роль в вопросах поддержания международного мира и безопасности», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

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