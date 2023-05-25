Российское ядерное оружие начали перемещать в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, на брифинге в Кремле заявил, что нестратегическое ядерное оружие из России уже начали перемещать на территорию республики, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала глава Белоруссии сказал: «Он (Владимир Путин, прим.ред) меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов».

На вопрос: «Находится ли уже ядерное оружие в Белоруссии», Лукашенко ответил: «Я приеду – посмотрю».

Москва, Иван Бабурин

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