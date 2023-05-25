Российские истребители предотвратили нарушение госграницы американскими бомбардировщиками

Министерство обороны России в четверг, 25 мая, сообщило, что для недопущения нарушения Государственной границы России стратегическими бомбардировщиками США в воздух были подняты два истребителя.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства РФ, говорится: «25 мая 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа».

«Экипаж российских истребителей классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродром базирования. Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы РФ не допущено».

Москва, Иван Бабурин

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