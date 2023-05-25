Шеф Пентагона объявил, кто будет учить украинцев летать на F-16 и других самолетах

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам 12 заседания контактной группы по обороне Украины в онлайн формате в четверг, 25 мая, заявил, что страны-участницы встречи «в формате Рамштайн» согласовали планы обучения украинских летчиков на F-16 и других самолетах, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Остин сказал: «На сегодняшнем «Рамштайне» участники встречи согласовали план обучения украинских летчиков на F-16 и других самолетах. Коалицию по обучению возглавили Дания и Нидерланды. К ней присоединятся Норвегия, Польша и Португалия».

«Во время встречи в формате Рамштайн участники заседания заслушали доклад министра обороны Алексея Резникова о ситуации на фронтах и ​​потребностях Украины на несколько месяцев вперед. Обсудили критические потребности Украины, такие как – усиление наземной системы противовоздушной обороны. Участники встречи заявили, что еще раз перепроверят свои запасы, а США будут заключать контракты с частными компаниями для передачи Украине дополнительных систем ПВО», – заявил глава Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»