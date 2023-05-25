Нуланд заявила, что США и Киев готовят «контрнаступление» около пяти месяцев

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время видеообращения на открытии 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности в четверг, 25 мая, заявила, что США совместно с Украиной ведут подготовку к «контрнаступлению» уже «четыре-пять» месяцев, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Нуланд, в частности, сказала: «Украина и победит, и будет преуспевающей. Это то, над чем мы сейчас работаем в Вашингтоне. Украина планирует контрнаступление с помощью США. И эта работа длится уже четыре-пять месяцев. Однако, уже сейчас мы начинаем обсуждать будущее Украины с представителями украинской власти, с гражданскими и военными».

«Мы считаем, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы двигаться к своему членству в Евросоюзе и играть в нем существенную роль. Чтобы не только процветать самим, но и направлять свои усилия для роста устойчивости и согласия всей Европы», – сказала также зам.госсека и добавила традиционную фразу: «США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Следует отметить, в своей речи Нуланд выступила с прямой угрозой в адрес России, заявив: «В России все больше тел будет возвращаться в цинковых гробах».

Киев, Иван Бабурин

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