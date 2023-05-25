США «решительно осудили» перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в четверг, 25 мая, заявил, что Соединенные Штаты решительно осуждают перемещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссию, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Мы решительно осуждаем эту договоренность (о размещении российского ТЯО в Белоруссии, – прим.ред.), это очередной образец безответственного поведения, которое мы наблюдаем со стороны России».

При этом Мэттью Миллер заявил, что «США не видят причин менять свой подход в том, что касается готовности ядерных сил».

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское тактическое ядерное оружие уже начало перемещаться в республику.

Вашингтон, Иван Бабурин

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