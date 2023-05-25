Медведев рассказал о трех вариантах исчезновения Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 25 мая, рассказал о вариантах исчезновения Украины, как государства вследствие проигранного военного конфликта.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Я недавно писал, почему исчезнет Украина. Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта. Их два. Либо путь относительно медленной эрозии украинской государственности с постепенной утратой остающихся элементов государственного суверенитета. Либо путь ее моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности. В любом случае после такого распада вероятны три варианта развития событий».

Первый вариант зампред российского Совбеза видит в том, что «Западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза с осуществлением последующего «аншлюса» этих земель государствами-реципиентами. При этом сохранится и некая «ничейная» украинская территория, которая втиснута между Россией и землями, которые перешли под суверенитет ряда европейских стран. Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своем преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России. Одновременно эта «новая» Украина немедленно заявляет о желании вступить в Евросоюз и НАТО, что и происходит в среднесрочной перспективе. Вооруженный конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну».

«Второй. Украина исчезает после завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза. Формируется правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли. Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным», – пишет Медведев.

«Третий. Происходит то же, что и в первом случае, но с противоположным знаком. Западные земли Украины присоединяются к ряду стран ЕС. Народ центральных и некоторых иных бесхозяйных областей Украины в рамках ст. 1 Устава ООН немедленно заявляет о своем самоопределении путем вступления в Российскую Федерацию. Его просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе», – завершает свою мысль зам.главы Совбеза и добавляет: «Других вариантов просто нет. И это уже всем понятно, даже если кому-то там, на Западе, в этом неприятно признаться. Нас может временно устроить второй вариант, но нужен третий».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»