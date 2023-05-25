В МИДе рассказали, в каком случае «зерновой сделке» придется подыскивать альтернативы

В Министерстве иностранных дел России в четверг, 25 мая, в ответ на призывы представителей ООН к продолжению и расширению зерновой сделки заявили, что, если «Россельхозбанк» не подключат к SWIFT, то «черноморской инициативе» придется искать альтернативы.

В заявлении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством говорится: «Если «Россельхозбанк» не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других «системных» проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то «черноморской инициативе» также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками».

«Комментарии представителей ООН, продолжающих призывать к продолжению и расширению зерновой сделки на фоне отсутствия прогресса по меморандуму Россия-ООН, выглядят парадоксально. При этом западники все вместе и по отдельности не гнушаются враньем о том, что их рестрикции на российские удобрения и продовольствие якобы не распространяются. Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к Антониу Гутеррешу, предложившему известный стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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