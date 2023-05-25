Путин: Вопросы, связанные с армяно-азербайджанским урегулированием, являются преодолимыми

Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи в Кремле, которая продлилась 20 минут, в четверг, 25 мая, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев считают, что все вопросы, связанные с армяно-азербайджанским урегулированием, являются преодолимыми препятствиями, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский лидер сказал: «В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности ситуация развивается в направлении урегулирования. На наш взгляд, я имею в виду всех нас троих: премьер-министра Армении, президента Азербайджана, – это преодолимые препятствия. По большому счету, их не существует. Это чисто технические вопросы. Мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и «незачищенные» вопросы снимут».

«Прошедшие переговоры станут хорошим прологом к практическому решению вопросов по урегулированию ситуации в Карабахе. Именно в таком трехстороннем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года. Тогда стороны прекратили боевые действия, а затем и начали работу по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, а также по делимитации границы», – сказал Путин.

Москва, Иван Бабурин

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