Пушилин учредил медаль «За освобождение Артемовска»

Врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг, 25 мая, подписал закон об учреждении государственной награды ДНР – медали «За освобождение Артемовска».

В документе, опубликованном на сайте главы ДНР, говорится: «Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики «За освобождение Артемовска» (далее – медаль). Закон вступает в силу со дня его опубликования».

«Решение о награждении медалью может быть принято Главой Донецкой Народной Республики по результатам рассмотрения поступивших в его адрес писем о награждении медалью от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, иных федеральных государственных органов, органов государственной власти Донецкой Народной Республики и иных государственных органов Донецкой Народной Республики, органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, органов управления войск национальной гвардии Российской Федерации, общественных объединений и организаций», – говорится также в законе «Об учреждении государственной награды донецкой народной республики».

Бои за Артемовск, расположенный на севере ДНР, начались 1 августа 2022 года, и завершились 20 мая 2023 года. Город был одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины.

Донецк, Иван Бабурин

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