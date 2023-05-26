Варшава готова запретить проезд через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами

Министерство внутренних дел и администрации Польши подготовило постановление, согласно которому закрывается граница для зарегистрированных в России и Белоруссии грузовых автомобилей, – сообщают СМИ.

В проекте распоряжения правительства Польши, опубликованном в пятницу, 26 мая, говорится: «Приостанавливается до особого распоряжения грузовое движение через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации»

Следует отметить, что согласно данными правительственного законодательного центра Польши министр внутренних дел и администрации республики данное постановление на данный момент не подписал.

Варшава, Иван Бабурин

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