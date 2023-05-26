Путин пообещал рассмотреть вопрос о декриминализации некоторых экономических преступлений

Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» в Кремле в пятницу, 26 мая, заявил, на Петербургском международном экономическом форуме, который (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня, будет рассмотрен вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия на сайте Кремля.

На встрече с членами «Деловой России», отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Вот такие, как в народе говорят «резиновые статьи» как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. Совсем недавно мы обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, может быть поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме».

Москва, Иван Бабурин

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