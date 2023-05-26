Вашингтон будет настаивать на согласии принять Швецию в НАТО от победителя в президентской гонке в Турции

И. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган на специальном телефонном брифинге, приуроченном предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Швецию, Норвегию и Финляндию, в пятницу, 26 мая, заявил, что Администрация Соединенных Штатов будет добиваться от победителя в президентских выборов в Турции согласия на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, «будет ли Вашингтон предпринимать какие-то действия для ратификации Анкарой членства Швеции в НАТО после выборов президента Турции», Хоган сказал: «Швеция готова к членству в НАТО уже сейчас. В ближайшее воскресенье в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут. Очевидно, что в рамках взаимодействия с новым турецким правительством ратификация Анкарой членства Швеции в альянсе будет неотъемлемой частью наших консультаций».

Вашингтон, Иван Бабурин

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