В ООН признали, что включение российских банков в торговлю удобрениями не подконтрольно Всемирной организации

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 26 мая, заявил, что включение соответствующих российских банков в торговлю удобрениями и продовольствиями будет содействовать имплементации продуктовой сделки, но не все находится в руках ООН, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Совместно с Афрэксимбанком они (Конференция ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД, – прим.ред.) занимаются разработкой торговой платформы для обеспечения эффективных транзакций между российскими экспортерами продовольствия и удобрений и покупателями в Африке... Очевидно, что включение соответствующих российских банков в торговлю удобрениями и продовольствиями, которые не подпадают под санкции, будет содействовать имплементации продуктовой сделки. Но, как вы знаете, это решение не находится в руках одной ООН».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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