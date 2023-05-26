Лева Би-2* пополнил список иноагентов

Минюст России в пятницу, 26 мая, добавил в реестр иноагентов солиста группы «Би-2» музыканта Егора Бортника* (Лева «Би-2»), бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, экономиста Владислав Иноземцев* и других.

В информации, опубликованной на сайте минюста, говорится, что «Е.М. Бортник* выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

М.Т. Гаджиев*, находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками. Заявлял о поддержке властей Украины.

В.Л. Иноземцев* принимал участие в создании предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.

С.А. Чернышов* распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине».

Также в реестр иноагентов включены: антрополог Александра Архипова* (принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов, созданных иностранными агентами. Распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступала против специальной военной операции на Украине).

В список иноагентов также внесены журналисты: Александр Габуев* (получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок, участвовал в создании сообщений и материалов совместно с иностранными источниками, в том числе лицами, признанными иностранными агентами, и распространял такие сообщения и материалы. Негативно высказывался в отношении органов государственной власти Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации);

Анна Пшеничная* распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Выступала в поддержку властей Украины, участвовала в создании материалов иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников);

Ирина Аллеман* (распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, недостоверную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации, негативно высказывалась в отношении органов государственной власти Российской Федерации. Является сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов).

В реестре минюста также значится основательница «Совета матерей и жен»* Ольга Цуканова* (выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов), а также само общественное движение «Совет матерей и жен»* (распространяло сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, а также недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Является проектом «Общенародного Союза Возрождения России», руководитель которого признан иностранным агентом).

Объединение «Общенародный союз возрождения России»* распространяло недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Руководитель объединения проживает за пределами Российской Федерации и находится в федеральном и международном розыске, а также включен в реестр иностранных агентов 23.03.2023.



*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»