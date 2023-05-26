Вучич созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич на общенациональном митинге в поддержку правительства страны в пятницу, 26 мая, заявил, что в ночь на субботу созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косова, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Вучич заявил: «Они сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косова и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания в Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче. Представители «квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция – прим. ТАСС) теперь все это осуждают, но албанцам они дали доделать свое дело. Мы проведем заседание Совета национальной безопасности и поговорим о том, что будет происходить в Косове и Метохии. Боюсь, будет много чего плохого».

Ранее сегодня сообщалось об обострении ситуации в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. В ответ на действия самопровозглашенных властей Косова Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил к административной границе края армейские подразделения.

Белград, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»