Шольц пообещал защитить прибалтов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе официального визита в Эстонию на пресс-конференции в Таллинне в пятницу, 26 мая, заявил, что Германия защитит страны Балтии в случае военного нападения, – сообщают СМИ

В ходе общения с журналистами Шольц сказал: «Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС. В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 наших военных помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море».

Таллинн, Иван Бабурин

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