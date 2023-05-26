ФРГ заказала новые танки Leopard взамен отправленных на Украину старых моделей

Германия начала обновлять парк бронетехники, заказав у компании Kraus-Maffei Wegmann 18 новых танков Leopard модели 2A8 взамен отправленных ранее на Украину устаревших Leopard 2 и Leopard 1 в рамках программы помощи, – сообщает агентство Associated Press.

Агентство со ссылкой на заявление компании пишет, что «заказаны 18 танков модели Leopard 2A8. Начало поставок запланировано на 2025 год. Также компания произведет для Бундесвера 12 новых самоходных гаубиц».

«Финансовые детали соглашения компания не приводит, но ранее на этой неделе парламентский комитет по бюджету ФРГ утвердил финансирование на эти цели в размере 525 млн евро», – сообщает AP.

В конце января Берлин обещал направить Украине 14 танков, затем их число было увеличено до 18 единиц. Также предоставить свои устаревшие модели танков Leopard Украине планировали передать Дания и Нидерланды.

Напомним, что в начале февраля текущего года немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в руководстве страны сообщало, что «Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1».

Берлин, Иван Бабурин

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