Сийярто объяснил, почему «международному либеральному мейнстриму» не нравятся Венгрия и Сербия

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в Белграде на митинге в поддержку правящей партии Сербии в пятницу, 26 мая, заявил, что Будапешт и Белград подвергаются нападкам со стороны «международного либерального мейнстрима», так как они хотят мира на Украине и отказываются подчиняться посторонним, – сообщает Magyar Nemzet.



В ходе выступления с речью перед началом митинга Сийярто сказал: «Почему они нападают на нас? Потому что мы, венгры и сербы, отстаиваем себя и свои национальные интересы, и мы можем это сделать, потому что у нас есть сильные лидеры. Они нападают на нас, потому что мы хотим мира на Украине. Сербия и Венгрия подвергаются нападкам со стороны международного либерального мейнстрима! Они нападают на нас потому, что мы придерживаемся семейных ценностей! Потому, что мы отказываемся подчиняться посторонним!»



Белград, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»