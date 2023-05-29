Варшава с 1 июня закрывает границу для российских и белорусских грузовиков

Министерство внутренних дел Польши в понедельник, 29 мая, заявило, что с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории для грузовиков с белорусской и российской регистрацией, – сообщает агентство Bloomberg.
В сообщении агентства говорится: «С 1 июня Польша приостановит грузовое движение для зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков и трейлеров, пытающихся пересечь границу с Белоруссией. Также в понедельник Варшава ввела санкции против 365 белорусских физлиц».
Напомним, что на прошлой неделе Нижняя палата российского парламента выступила с предложением запретить проезд по России польских автомобильных перевозчиков.
Варшава, Иван Бабурин
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