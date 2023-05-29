Боррель считает, что Россия пока не победит, на переговоры с Киевом не пойдет

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на экспертном форуме в Барселоне в понедельник, 29 мая, заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте на Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию мероприятия внешнеполитической службы ЕС.

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит. …Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом. Поэтому Европейский Союз должен продолжать наращивать военную поддержку Украины».

Барселона, Иван Бабурин

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