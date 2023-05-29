Власти Чехии опасаются «имперскости» российского народа не меньше, чем Путина

Глава МИД Чехии Ян Липовский в понедельник, 29 мая, заявил, что в будущем проблема безопасности в Европе может зависит не только от президента России Владимира Путина, но и от «имперскости» самого российского народа, – сообщает чешское издание iROZHLAS.

В интервью издания глава чешской внешней политики, в частности, сказал: «Евросоюз должен быть готов не к открытому конфликту с Кремлем, а к холодной конфронтации с Россией, поэтому необходимо иметь возможность остановить русское влияние. Проблема будущего заключается не только в Путине, но и в имперскости российского народа – они не знают, где их страна начинается и где она кончается».

Отметим, что в той же беседе на вопрос журналиста о возможных поставках чешских боевых самолетов L-159 на Украину Ян Липовский отвечать оказался.

«Мы не комментируем военную помощь, оказываемую Украине. Но могу сказать, что нужно продолжать поддерживать Украину, в частности, ее восстановление», – сказал глава чешского МИДа.

Прага, Иван Бабурин

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