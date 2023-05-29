Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в понедельник, 29 мая, поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, – сообщили в Кремле

В сообщении пресс-службы Кремля, в частности, говорится: «Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

«Поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях», – отметил глава российского государства.

В свою очередь, «президент Турецкой Республики, поблагодарив Владимира Путина за поздравления, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено о продолжении личных контактов», – говорится в сообщении Кремля.

Москва, Иван Бабурин

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