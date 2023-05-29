Вучич обратился к сербам и объявил о созыве представителей пяти стран Запада

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации в понедельник, 29 мая, обвинил в беспорядках действующего премьер-министра Косова Альбина Курти и заявил, что Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) вопреки гарантиям не защитили сербов на севере Косова и Метохии, – сообщают СМИ.

В своем обращении к народу президент Сербии сказал: «Представители KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не предотвратили захват муниципалитетов и насилие. Все это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он, единственный виновный в происходящем, умывает руки, как Пилат и говорит, что с ним это никак не связано».

«Косовский спецназ открыл по сербам огонь из автомата Калашникова. Как минимум один человек ранен. Сербия сделает все возможное, чтобы сохранить мир в Косово, но не допустит убийства своих людей. Утром во вторник Сербия созывает встречу с представителями пяти стран Запада (страны Квинты: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) из-за ситуации в Косово», – заявил Вучич.

Со своей стороны президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила Александра Вучича в организации беспорядков на севере края и нападениях на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов.

Ранее сегодня, на севере Косово начались столкновения между протестующими сербами, силовиками и военнослужащими контингента НАТО KFOR. Против сербов был применен слезоточивый газ и светошумовые гранаты также были слышны выстрелы. За медицинской помощью в больницу обратились более 50 человек, среди них тяжело раненые.

Вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что в ходе беспорядков в Косововском Звечане пострадал 41 военнослужащий контингента KFOR, среди них 11 итальянцев.

Белград, Иван Бабурин

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