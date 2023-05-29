Декан академического факультета Института мировой политики (является частью американской научной школы национальной безопасности, разведки и международных дел) заявил, что борьба за Бахмут явила собой «битву на истощение в духе Вердена, надежды на победу в которой у Украины было мало шансов», – сообщает в понедельник, 29 мая, издание The American Spectator.

Джеймс С. Роббинс в материале для The American Spectator под заголовком «Бахмут не должен повториться – это был слишком дорогой урок для Украины» пишет: «Поскольку оборона Бахмута была частью программы помощи Украины прошлой зимой, критики говорят, что поражение доказывает, что все это стало пустой тратой денег. Они обвиняют Зеленского в лицемерии за то, что он преувеличивал стратегическую ценность Бахмута тогда и преуменьшает ее сейчас».

«Если бы Бахмут был быстро взят русскими в 2022 году, и, если бы Украина стабилизировала линию фронта немного западнее, примерно там, где она находится сейчас, то вывод украинских войск вряд ли попал бы в заголовки газет, а тысячи украинских военнослужащих остались б живы, чтобы продолжать сражаться», – пишет декан академического факультета Института мировой политики и резюмирует: «Урок таков: не раздувайте битву, если не уверены, что можете победить».

Вашингтон, Иван Бабурин

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