СМИ: Великобритания может распасться из-за социальной политики консерваторов

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что Великобритания может распасться на отдельные субъекты, если не станет государством, где гарантируются социальные права граждан, – сообщает в понедельник, 29 мая, британское издание «The Gardian».

В интервью изданию Дрейкфорд сказал: «Великобритания может распасться, если не будет восстановлен «солидарный союз», где будут защищены права каждого гражданина на государственные услуги и финансовую безопасность. …Реформы по урезанию социальной поддержки в Англии, были начаты еще премьером от Консервативной партии Маргарет Тэтчер, а позже их продолжили воплощать в жизнь другие консерваторы – Борис Джонсон и Лиз Трасс».

«Нынешнему правительству во главе с Риши Сунаком (лидер Консервативной партии, – прим.ред.) необходимо восстановить систему государственной социальной защиты, а также гарантировать права профсоюзов и потребителей», – заявил первый министр Уэльса.

Кардифф, Иван Бабурин

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