Грузия не является членом ЕС, а потому не намерена прекращать авиасообщение с Москвой по требованию Брюсселя

Глава минэкономики Грузии Леван Давиташвили по итогам встречи с послом ЕС в Тбилиси на брифинге в понедельник, 29 мая, заявил, что Грузия не является членом ЕС, а потому не будет прекращать авиасообщение с Россией, несмотря на недовольство Брюсселя, – сообщают грузинские СМИ.

В ходе общения с журналистами Леван Давиташвили сказал: «Грузия не входит в ЕС и даже не получила статус кандидата, а потому не обязана выполнять решения Брюсселя. Кроме того, положение республики отличается от положения стран Евросоюза. Также следует учитывать, что контекст Грузии действительно другой, наша ситуация специфическая, будь то с точки зрения безопасности или экономических отношений», – сказал Давиташвили.

Со своей стороны посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский после встречи с министром экономики Грузии заявил, что Брюссель обеспокоен отказом Тбилиси поддержать запрет Брюсселя на авиасообщение с Москвой, несмотря на соответствующее решение в ЕС.

«Европейские послы не довольны заявлением Давиташвили о том, что Грузия не нарушает антироссийские санкции, возобновив прямое авиасообщение с Россией», – заявил европейский посланник.

Следует отметить, что ранее в правительстве Грузии заявили, что возобновление авиасообщения с Россией может увеличить доход от туризма до 40%.

Тбилиси, Иван Бабурин

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