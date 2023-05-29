Вучич: Представители НАТО не защитили сербов, несмотря на данные ранее гарантии

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам в понедельник, 29 мая, заявил, что вопреки данным гарантиям миссия НАТО в Косово и Метохии KFOR не защитила косовских сербов и не остановила насилие косовоалбанских властей на севере края, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Вучич сказал: «Сербы на севере Косово и Метохии собрались в 7.00 перед зданиями муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, чтобы высказать свое недовольство вторжением оккупантов косовского премьера Альбина Курти в сербские объекты, потому что военнослужащие KFOR вопреки гарантиям не воспрепятствовали незаконному силовому захвату муниципалитетов и насилию, которому сербы были подвергнуты. KFOR не защитили сербов, несмотря на то, что много раз давали гарантии».

«Всего пострадали 52 серба, они обратились за медпомощью в больницу северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжело раненых. Пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы. Трое натовцев тяжело ранены», – сообщил сербский лидер.

Следует отметить, что вечером, 29 мая, в администрации президента Сербии сообщили, что Александр Вучич во вторник, 30 мая, встретится с послами России и Китая.

«Президент Александр Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая, в 11.00 (12.00) мск, а в 12.00 (13.00 мск) с послом КНР Чен Бо», говорится в сообщениях администрации президента Сербии.

Ранее сегодня Вучич заявил, что «во вторник, 30 мая, в 8.00 (9.00 мск) Сербия созывает встречу с представителями пяти стран Запада (Страны Квинты – США, Великобритания, Германия, Франция, Италия) из-за ситуации в Косово».

Белград, Иван Бабурин

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