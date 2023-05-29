НАТО потребовала немедленного прекращения насилия в Косово

Блок НАТО вечером в понедельник, 29 мая, заявил, что подтверждает получение ранений представителями контингента Международных сил безопасности в Косове (KFOR) и требует немедленного прекращения насилия, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении штаб-квартиры альянса, в частности, говорится: «НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно. Мы призываем все стороны воздерживаться от действий, которые будут обострять напряженность, и начать диалог. KFOR примут все необходимые меры, чтобы поддерживать безопасность, и продолжат действовать беспристрастно в соответствии со своим мандатом в рамках резолюции СБ ООН 1244 от 1999 года».

Ранее в понедельник, 29 мая президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам, заявил, что вопреки данным гарантиям миссия НАТО в Косово и Метохии «KFOR не защитила косовских сербов и не остановила насилие косовоалбанских властей на севере края».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»