СМИ: Китай официально отказал США во встрече своего министра обороны с шефом Пентагона

Пекин официально отказал Вашингтону во встрече министров обороны, запланированную США на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре 2-4 июня, – сообщает в понедельник, 29 мая, The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на пресс-службу Пентагона пишет: «Минувшей ночью КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе. Твердо верим в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт».

Следует отметить, что накануне приглашения КНР к участию в форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре в Вашингтоне заявляли, что не намерены отменять санкции против министра обороны Китая Ли Шанфу. Рестрикции были введены еще в 2018 году, когда Пекин закупил российские истребители Су-35 и комплексы С-400.

Вашингтон, Иван Бабурин

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