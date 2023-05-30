Венгрия обвинила Европарламент в несоблюдении европейских ценностей

Глава минюста Венгрии Юдит Варга во вторник, 30 мая, обвинила Европарламент в неуважении европейских ценностей: демократии и верховенства закона, поскольку этот европейский законодательный орган пытается помешать председательству Будапешта в ЕС в 2024 году, – сообщают СМИ.

На видеозаписи выступления, размещенной в одной из социальных сетей, Варга говорит: «Это просто политическое давление Европарламента. На мой взгляд, Европарламент не уважает европейские ценности: ни демократию, ни верховенство закона. Во-первых, они постоянно нападают на свободные выборы в Венгрии, они не принимают их результат, что венгерские граждане демократически выбрали свое правительство. Во-вторых, они не уважают верховенство закона, потому что много лет существует единогласное решение Совета ЕС, которое определяет порядок председательства. И Европарламент здесь никакой роли не играет».

«Вообще быть председателем – это большая честь и обязанность, а не право»,– подчеркнула глава минюста Венгрии.

Ранее Юдит Варга заявила, что в Европарламенте хотят воспрепятствовать председательству Венгрии в ЕС, запланированному на вторую половину 2024 года, проголосовав за резолюцию против Будапешта.

Будапешт, Иван Бабурин

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