Лондон поддержал атаки киевских беспилотников на гражданские объекты в Москве

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 30 мая, заявил, что у Киева есть право «проецировать силу» за пределами Украины, – сообщает телеканал Sky News.

Отвечая на вопрос об атаках украинских БПЛА в Москве, Клеверли сказал: «Украина имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать свою силу на Украину. Атаки на законные военные цели вне Украины являются частью ее самообороны. Что касается характера нападении,я предположения строить не буду».

Напомним, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по гражданским объектам в Москве и Подмосковья. Согласно данным минобороны РФ, было задействовано восемь БПЛА самолетного типа, их них пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Лондон, Иван Бабурин

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