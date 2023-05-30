Кадыров пообещал «показать, что такое месть» за атаку дронов на Москву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 30 мая, комментируя утреннюю атаку украинских беспилотников на гражданские объекты в Москве, заявил, что скоро покажет, что такое настоящая месть».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла. Обученные военному делу это понимают. Война-то идет совершенно в другом месте. Но любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». Излюбленный метод террористов: бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы, отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях. У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали».

«Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами. Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами «нацист» и «сатанист». … Странам Европы тоже необходимо бы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение. Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши. И ответить уже будет нечем – все вооружение потратили на Украину», – заявил глава Чечни и добавил: «Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова».

Грозный, Иван Бабурин

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