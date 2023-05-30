Финскому послу объявили о закрытии отделений генконсульства его страны в Мурманске и Петрозаводске

В МИД России во вторник, 30 мая, сообщили, что вызвали посла Финляндии Антти Хелантеря и проинформировали о закрытии с 1 июля текущего года отделений петербургского генконсульства Финляндии в Мурманске и Петрозаводске, а так же канцелярии российского посольства в финском городе Лаппеенранта, – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении на сайте российского МИДа говорится: «В МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, который был проинформирован о том, что российской стороной принято решение о закрытии с 1 июля канцелярии Посольства России в городе Лаппеенранта. Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России. Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений».

«Одновременно Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в блок НАТО, не скрывающий своей направленности против России. …В этих условиях, включая введенный финскими властями запрет с осени 2022 года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления, российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений. Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», – подчеркнули в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

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