Депутаты внесли закон о полном запрете смены пола

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой во вторник, 30 мая, заявил, что в Нижнюю палату парламента внесен законопроект об установлении полного запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Толстой написал: «Вместе с коллегами – депутатами от всех фракций Государственной Думы внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций. Авторами инициативы стали почти 400 парламентариев».

«Законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично», – добавил вице-спикер российского парламента.

Москва, Иван Бабурин

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