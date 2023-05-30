НАТО отправит в Косово дополнительно несколько сотен военных

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло во вторник, 30 мая, заявил, что Североатлантический альянс для обеспечения безопасности направит дополнительно 700 военных в Косово, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы НАТО.

В ходе общения с журналистами Столтенберг сказал: «Силы НАТО в Косово примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края. НАТО направит дополнительно 700 военных из нашего оперативного резерва в Косово и сверх этого повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен туда в случае необходимости. Мы примем все меры, чтобы у сил НАТО в Косово были все силы и возможности для выполнения их мандата. В ходе столкновений с косовскими сербами в Косово 30 военных НАТО получили ранения».

«Нападения на военных НАТО неприемлемы и должны прекратиться. НАТО будет продолжать беспристрастно действовать в соответствии со своим мандатом», – подчеркнул генсек блока НАТО.

Осло, Иван Бабурин

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