В Киеве назвали условие для возобновления работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков во вторник, 30 мая, заявил, что обсуждение возобновления транзита российского аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса» возможно, если Москва и ООН дадут Киеву гарантии транспортировки украинского зерна по Черному морю, – сообщает агентство Reuters.



Агентство пишет, что украинский замминистра сказал следующее: «Мы сейчас не понимаем, этот аммиакопровод что-то решает или нет? Если это ключевой вопрос, то они (Москва,-прим.ред.) и ООН, должны четко сказать, что если аммиакопровод возобновит работу, то у Украины будут возможности нормально экспортировать зерно. И тогда наше высшее политическое руководство решит, в наших интересах это или нет».

Киев, Иван Бабурин

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