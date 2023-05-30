Небензя: США создают из террористов «Армию свободной Сирии»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 30 мая, заявил, что в окрестностях Ракки США создают из террористов и различных боевиков «Армию свободной Сирии» для противодействия официальным властям страны, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Хотели бы вновь указать на деструктивную линию США, которым, видимо, уже недостаточно накачивать оружием созданные ими незаконные вооруженные формирования в Заевфратье и Ат-Танф. По нашим данным, Вашингтон приступил к созданию «Армии свободной Сирии» в окрестностях сирийской Ракки с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций».

*Запрещенная в России террористическая организация

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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