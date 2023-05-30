В Белом доме осудили атаку украинских беспилотников на московские жилые дома, назвав это «терактами внутри России»

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 30 мая, заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают украинские теракты в России, но пока собирают информацию об атаке беспилотников в Москве, – сообщает телеканал CNN.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Мы видели новости, и все еще собираем информацию о том, что произошло. Вообще говоря, мы не поддерживаем теракты внутри России. Мы сосредоточены на предоставлении Украине оборудования и обучении, то, что им необходимо для возвращения своей суверенной территории. И это именно то, что мы делаем».

Напомним, что сегодня утром гражданские объекты в Москве и Подмосковье атаковали украинские БПЛА. Один попал в жилой дом на улице Профсоюзной, другой – на улице Атласова в Новой Москве, остальные были сбиты ПВО и обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в Москве три беспилотника были подавлены средствами РЭБ, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять дронов сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Вашингтон, Иван Бабурин

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