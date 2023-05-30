В Эстонию прибудут более трех десятков натовских боевых кораблей

Командующий военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска во вторник, 30 мая, заявил, что в республику для участия в морских учениях Baltops 23 в субботу, 3 июня, под управлением 6-го флота США прибудут более военных 30 кораблей НАТО и около 3700 моряков, – сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу сил обороны Эстонии.

Юри Саска, в частности, сказал: «Учения Baltops 23 войдут в историю, так как Эстония впервые принимает такое количество кораблей НАТО. Учения демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах».

«Крупнейшим кораблем на учениях станет флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20). Участие в маневрах примут также корабли из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии», – сообщили в пресс-службе сил обороны Эстонии.

Таллинн, Иван Бабурин

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