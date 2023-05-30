США анонсировали санкции против поставок в Россию «иранских дронов»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Швецию на пресс-конференции во вторник, 30 мая, заявил, что Соединенные Штаты в среду, 31 мая, объявят о новых антироссийских санкциях, направленных на ужесточение мер против поставок «иранских дронов», – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами глава Госдепа сказал: «Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также против структур, распространяющих российскую пропаганду и дезинформацию».

«США продолжают усиливать экспортный контроль для того, чтобы гарантировать, что Россия потерпит стратегическое поражение», – добавил Блинкен.

Стокгольм, Иван Бабурин

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