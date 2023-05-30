Небензя заявил, что Россия жестко ответит на любые атаки Киева на ЗАЭС, а Гросси призвал не наносить ударов по реакторам станции

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 30 мая, заявил, что Москва предельно жестко ответит на атаки Киева на Запорожскую АЭС, ЛЭП, ведущие к ней, и город Энергодар, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар. Россия рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который не раз подводил мир к черте ядерного инцидента».

В свою очередь Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН заявил: «Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться крайне неустойчивой и опасной. Нам повезло, что ядерная авария еще не произошла. Как я сказал на Совете управляющих МАГАТЭ в марте, «мы бросаем кости», и если так будет продолжаться, то однажды наша удача закончится. Поэтому мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму вероятность этого. МАГАТЭ призывает не наносить ударов по реакторам, отработанному топливу, критической инфраструктуре и персоналу ЗАЭС. Предлагаем ввести запрет на стрельбу в сторону станции».

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ заявил, что агентство следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не могли быть использованы в военных целях.

«В дополнение к нашей работе по ядерной безопасности мы также продолжаем нашу жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, чтобы не допустить использования ядерного материала в военных целях», – заявил Рафаэль Гросси.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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