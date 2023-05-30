Кадыров объявил о наступлении подразделений «Ахмат»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ночь со вторника на среду, 31 мая, обратился к тем, «кто находится по ту сторону» и заявил, что, не дождавшись натовско-украинского наступления, началось наступление подразделений «Ахмат».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап – командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные».

«Теперь обращаюсь к тем, кто находится по ту сторону. В отличие от европейских и украинских СМИ, которые пытались страшить нас несколько месяцев фантастическим и ужасающим наступлением, мы не будем ничего анонсировать. Вместо этого сообщаю: не дождавшись натовско-украинского наступления, НАЧАЛОСЬ НАСТУПЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «АХМАТ». Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание. Спросим страны Европы за каждый патрон, за каждую сожженную букву священного Корана, за каждое нечестивое слово в адрес Ислама. Весь мусульманский мир сегодня уже видит истинное нутро Запада, его неприкрытую и неоправданную ненависть к России, Исламу, традиционным семейным и человеческим ценностям. Звучат призывы к перевороту в международных отношениях между Западом и Востоком».

«Многим стало понятно, что за дружелюбной маской Запад скрывает коварную, ненасытную сущность. Только старушка Европа все еще подобострастно поддакивает своему хозяину. Вы там у себя можете продолжать искажать человеческую сущность, у нас мы это вам сделать не позволим!», – резюмировал глава республики Чечня.

Грозный, Иван Бабурин

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