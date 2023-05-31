Президентом Латвии избран открытый гей

В ходе открытого голосования Сейм (парламент) Латвии в среду, 31 мая, большинством голосов избрал президентом страны главу МИД республики и открытого гея Эдгара Ринкевича, о чем он заявил еще в 2014 году, – сообщает BBC.

Комментируя результаты голосования за свою кандидатуру, Ринкевич сказал: «Не хочу говорить много, но сейчас такой момент, когда, с одной стороны, Латвия в сложной ситуации. С другой стороны, выборы прошли после того, как наши хоккеисты привезли бронзу. И я хочу сказать тем маленьким мальчикам и девочкам, которые мечтают стать президентами и хоккеистами и, может быть, думают, что это невозможно… Хочу сказать, что если перейти от мечтаний к действиям и попробовать пробить стеклянный потолок, попробуйте, и у вас все получится».

Рига, Иван Бабурин

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