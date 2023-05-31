Стало известно, когда Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста

Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов на брифинге в среду, 31 мая, заявил, что законопроект о поэтапном повышении призывного возраста поддержан правительством РФ и будет рассмотрен в Госдуме после 11 июня, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Картаполов сказал: «Мы знаем, что правительство поддержало. Когда будет получен отзыв о законопроекте, тогда, конечно, будем его продвигать. Законопроект будет рассматриваться комитетом после региональной недели».

Отметим, что согласно плану работы Госдумы, региональная неделя у депутатов будет проходить с 5 по 11 июня.

Следует напомнить, что законопроект о поэтапном повышении призывного возраста россиян для прохождения срочной службы с 18 лет до 21 года был внесен в Государственную думу 13 марта текущего года. Проект предусматривает переходный период до 2026 года. Согласно документу, в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, а с 2026 года в армию будут призываться россияне, которым исполнился 21 год.

Москва, Иван Бабурин

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