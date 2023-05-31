На фоне роста диверсий с применением БПЛА Совет Госдумы решил усовершенствовать законодательства в сфере использования дронов

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в среду, 32 мая, заявил, что на фоне роста диверсионных атак с применением дронов Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере применения БПЛА.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Совет Госдумы поддержал сегодня нашу инициативу о создании рабочей группы парламента по совершенствованию законодательства в сфере регулирования применения беспилотников, включая выработку мер противодействия их противозаконному использованию. Ранее депутаты четырех комитетов палаты направили обращение о создании рабочей группы на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Надеюсь, нам удастся в кратчайшие сроки подготовить пакет необходимых законопроектов. Отсутствие комплексного регулирования сферы на фоне роста диверсионных атак с применением беспилотников выглядит особенно тревожно».

Москва, Иван Бабурин

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