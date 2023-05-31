Начальник чешского генштаба собрался воевать с Россией

Начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии Карел Ржехка на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате общин заявил, что Чешская республика с первого момента станет участником войны НАТО с Россией, – сообщает в среду, 31 мая, чешское издание iRozhlas.

В ходе своего выступления Ржехка сказал: «Война между Россией и альянсом НАТО – наихудший сценарий для нас, но она – не невозможна. Армия под моим руководством пытается подготовиться к конфликту высокой интенсивности с технологически развитым противником, то есть Россией. Потому что Россия сегодня находится на траектории конфликта с НАТО».

«Если бы такая война разразилась, большую часть армии я отправил бы воевать в соответствии с планами альянса. Концепция развития всех ведомств и всех компонентов безопасности должна учитывать войну», – подчеркнул начальник чешского генштаба.

Прага, Иван Бабурин

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